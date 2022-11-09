Держдеп США: ми не побачили нічого, що вказувало б на готовність рф почати вести переговори з Україною

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"Ми не побачили нічого, що вказувало б на те, що росіяни зараз готові брати участь у переговорах. Було кілька способів, де рф могли б продемонструвати свою готовність до діалогу", - зазначив чиновник.



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За його словами, росія повинна припинити бомбардування цивільних об’єктів інфраструктури, цілити по мережах водо- й електропостачання, а також обстрілювати житлові райони, цивільні будівлі, дитячі майданчики, школи та лікарні.

Держдеп США підкреслив, що рф мала можливість продемонструвати прихильність до діалогу та дипломатії, коли йшлося про її подальшу участь у "зерновій угоді", однак замість цього рф продовжує тримати в заручниках цю ініціативу для певного важеля впливу.

"Ми не маємо права наказувати українцям у цьому випадку, але дивлячись, що сталося в Україні протягом останніх місяців і навіть останніх днів, ми просто не бачимо жодних ознак того, що росія готова і хоче серйозно почати вести переговори", - додав він.

Доповнення

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена приватно просила лідерів України продемонструвати відкритість до переговорів з росією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні з рф "у якийсь момент" треба буде відновити переговори про припинення війни. Однак, за його словами, вони мають відбуватися виключно на умовах Києва.