“Ми готувалися потужно”: Зеленський про завтрашній "Рамштайн"

Цитата

"До "Рамштайну", ми готувалися потужно, зокрема, провели кілька десятків важливих розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають все, що в них є, задля того, щоб ми своє все зберегли, а саме - наших людей. Тому подивимося пізніше, судитимемо по результатах "Рамштайну", очікування позитивні", - сказав Зеленський.

Доповнення

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”) відбудеться у п’ятницю, 20 січня у Німеччині.

В ексклюзивному інтерв’ю УНН міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що варто очікувати хороших новин та розповів, який важливий сигнал отримали країни-партнери від США.