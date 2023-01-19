"Мы готовились мощно": Зеленский о завтрашнем "Рамштайн"

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"К "Рамштайну", мы готовились мощно, в частности, провели несколько десятков важных разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают все, что у них есть, ради того, чтобы мы свое все сохранили, а именно - наших людей. Поэтому посмотрим позже, будем судить по результатам "Рамштайна", ожидания положительные", - сказал Зеленский.

Дополнение

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат “Рамштайн”) состоится в пятницу, 20 января в Германии.

В эксклюзивном интервью УНН министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стоит ожидать хороших новостей и рассказал, какой важный сигнал получили страны-партнеры от США.