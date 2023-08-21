Meta може запустити веб-версію Threads на початку цього тижня

Деталі

У The Wall Street Journal повідомили, що на початку цього тижня Meta запустить веб-версію Threads, який є конкурентом X.

Також, генеральний директор Meta Марк Цукерберг сказав, що компанія працює над запуском веб-версії Threads разом із покращеним пошуком. Пошук зараз доступний лише за іменами користувачів, але Meta планує дозволити користувачам шукати за ключовими словами та фразами.

WSJ повідомляє, що плани запуску веб-версії Threads не остаточні та можуть змінитися. Адам Моссері, глава Meta, опублікував у Threads минулого тижня, що компанія тестує веб-версію впродовж тижня або двох, але що вона «потребує певної роботи» перед випуском.

Доповнення

Threads було запущено як дуже проста соціальна мережа, схожа на Twitter, у травні 2023 року. Вона швидко набрала популярність і вже має понад 100 мільйонів користувачів. Серед користувачів Threads – знаменитості та бренди.

Нагадаємо

30 липня, керівник корпорації "Meta", який серед іншого є власником таких соцмереж як "Facebook" та "Instagram" Марк Цукерберг визнав, що їх нова платформа "Threads", яка мала стати головним конкурентом "Twitter" Ілона Маска, втратила більше половини користувачів.