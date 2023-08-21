Meta может запустить веб-версию Threads в начале этой недели

Детали

В The Wall Street Journal сообщили, что в начале этой недели Meta запустит веб-версию Threads, который является конкурентом X.

Также, генеральный директор Meta Марк Цукерберг сказал, что компания работает над запуском веб-версии Threads вместе с улучшенным поиском. Поиск сейчас доступен только по именам пользователей, но Meta планирует позволить пользователям искать по ключевым словам и фразам.

WSJ сообщает, что планы запуска веб-версии Threads не окончательные и могут измениться. Адам Моссери, глава Meta, опубликовал в Threads на прошлой неделе, что компания тестирует веб-версию в течение недели или двух, но что она «требует определенной работы» перед выпуском.

Дополнение

Threads была запущена как очень простая социальная сеть, похожая на Twitter, в мае 2023 года. Она быстро набрала популярность и уже имеет более 100 миллионов пользователей. Среди пользователей Threads – знаменитости и бренды.

Напомним

30 июля, руководитель корпорации "Meta", который среди прочего является владельцем таких соцсетей как "Facebook" и "Instagram" Марк Цукерберг признал, что их новая платформа "Threads", которая должна была стать главным конкурентом "Twitter" Илона Маска, потеряла более половины пользователей.