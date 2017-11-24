Мессі вручили четверту "Золоту бутсу"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голеадор каталонської "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав нагороду "Золота бутса" за підсумками сезону 2016/17 років, передає УНН з посиланням на сайт "Барселони".
На церемонії нагородження аргентинцю вручав престижну нагороду попередній тріумфатор, партнер по команді Мессі – Луїс Суарес.
"Індивідуальні призи - це не тільки заслуга одного гравця, а всієї команди. Без партнерів по команді я б не зміг забити голів, які в підсумку дозволили мені виграти цей приз", - зауважив представник "Барселони".
Примітно, що за сезон 2016-17 років Мессі відіграв 34 поєдинки в яких відзначився 37 голами за які отримав 74 бали. До трійки кращих за кількістю балів увійшов форвард "Спортінгу" Дас Бост – 68 (34 голи) та габонець П'єр-Емерік Обамеянг з дортмундскьої "Борусії" – 62 (31 гол).
Додамо також, для Мессі це вже 4-та "Золота бутса". За цим показником лідер каталонців наздогнав одвічного конкурента з "Реалу " Кріштіану Роналду.