Месси вручили четвертую "Золотую бутсу"

На церемонии награждения аргентинцу вручал престижную награду предыдущий триумфатор, партнер по команде Месси - Луис Суарес.

"Индивидуальные призы - это не только заслуга одного игрока, а всей команды. Без партнеров по команде я бы не смог забить голы, которые в итоге позволили мне выиграть этот приз", - отметил представитель "Барселоны".

Примечательно, что за сезон 2016-17 годов Месси сыграл 34 поединка в которых отметился 37 голами за которые получил 74 балла. В тройку лучших по количеству баллов вошел форвард "Спортинга" Дас Бост - 68 (34 гола) и габонець Обамеянг с дортмундскьои "Боруссии" - 62 (31 гол).

Добавим также, у Месси это уже 4-я "Золотая бутса". По этому показателю лидер каталонцев догнал извечного конкурента из "Реала" Криштиану Роналду.