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Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

Мессі і його батька звинуватили у відмиванні грошей через благодійний фонд

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проти капітана футбольного клубу “Барселона” Ліонеля Мессі та його батька Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через благодійний фонд футболіста Leo Messi, передає УНН з посиланням на Lа Repubbica.

Звинувачення проти Мессі були висунуті після того, як один з колишніх співробітників фонду повідомив про махінації з грошима, що були призначені для соціальних проектів. Після цього аргентинський прокурор Пабло Турано попросив провести перевірку організації.

Мессі і його батько всі звинувачення відкидають.

Раніше Мессі уже підозрювався в ухиленні від несплати податків, спочатку він був засуджений судом до тюремного ув’язнення на 21 місяць, однак пізніше його покарання було замінено на штраф в 250 тисяч євро.

Мессі виступає за “Барселону” з 2004 року, за цей час він вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, п’ять разів володарем Кубка Іспанії і чотири рази переможцем Ліги чемпіонів. Аргентинець є п’ятикратним володарем “Золотого м’яча”. У складі збірної Аргентини Мессі виграв літні Олімпійські ігри 2008 року в Пекіні. Нападаючий брав участь в трьох чемпіонатах світу, кращий результат аргентинці показали в 2014 році в Бразилії, коли завоювали срібні медалі, а Мессі був визнаний кращим гравцем турніру.

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