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Меркель заявила, що проти перевиборів і готова до переговорів із СДПН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу висловилася проти перевиборів до бундестагу після провалу попередніх консультацій про коаліцію "Ямайка", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

А.Меркель вважає "цілковито неправильним" просити виборців повторно голосувати. 

Канцлер висловила жаль із приводу того, що коаліція "Ямайка" не буде сформована, але додала, що слід думати про майбутнє. Вона зазначила, що християнські демократи "добре співпрацювали" з соціал-демократами в великій коаліції протягом попередніх років. Але слід говорити про те, що можна покращити, зазначила канцлер.

Лідер ХДС також позитивно відгукнулася про майбутні переговори з очільниками Християнсько-соціального союзу Горстом Зеегофером та Соціал-демократичної партії Німеччини Мартіном Шульцем, які ініціює президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Учасники зустрічі наступного тижня, за словами А.Меркель, "ще раз обговорять, що може бути далі". Переговори мають відбутися наступного четверга. Лідер ХДС заявила, що готова до них, і підкреслила, що перемовини слід проводити на основі взаємоповаги.

Раніше в СДПН неодноразово відкидали можливість повторного формування великої коаліції з блоком ХДС/ХСС. Утім, останнім часом у партії обговорюють і можливість перспективи великої коаліції.

Раніше А.Меркель виступала за проведення нових виборів в бундестаг.

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