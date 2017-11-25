Меркель заявила, что против перевыборов и готова к переговорам с СДПГ

А.Меркель считает "полностью неправильным" просить избирателей повторно голосовать.

Канцлер выразила сожаление по поводу того, что коалиция "Ямайка" не будет сформирована, но добавила, что следует думать о будущем. Она отметила, что христианские демократы "хорошо сотрудничали" с социал-демократами в большой коалиции в предыдущие годы. Но следует говорить о том, что можно улучшить, отметила канцлер.

Лидер ХДС также положительно отозвалась о предстоящих переговорах с руководителями Христианско-социального союза Хорстом Зеегофером и Социал-демократической партии Германии Мартином Шульцем, которые инициирует президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Участники встречи на следующей неделе, по словам А.Меркель, "еще раз обсудят, что может быть дальше". Переговоры должны состояться в следующий четверг. Лидер ХДС заявила, что готова к ним, и подчеркнула, что переговоры следует проводить на основе взаимоуважения.

Ранее в СДПГ неоднократно отвергали возможность повторного формирования большой коалиции с блоком ХДС/ХСС. Впрочем, в последнее время в партии обсуждают и возможность перспективы большой коалиции.

Ранее А.Меркель выступала за проведение новых выборов в бундестаг.