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Меркель заявила, что против перевыборов и готова к переговорам с СДПГ

Меркель заявила, что против перевыборов и готова к переговорам с СДПГ

Киев  •  УНН

 • 10156 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу высказалась против перевыборов в бундестаг после провала предыдущих консультаций о коалиции "Ямайка", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

А.Меркель считает "полностью неправильным" просить избирателей повторно голосовать.

Канцлер выразила сожаление по поводу того, что коалиция "Ямайка" не будет сформирована, но добавила, что следует думать о будущем. Она отметила, что христианские демократы "хорошо сотрудничали" с социал-демократами в большой коалиции в предыдущие годы. Но следует говорить о том, что можно улучшить, отметила канцлер.

Лидер ХДС также положительно отозвалась о предстоящих переговорах с руководителями Христианско-социального союза Хорстом Зеегофером и Социал-демократической партии Германии Мартином Шульцем, которые инициирует президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Участники встречи на следующей неделе, по словам А.Меркель, "еще раз обсудят, что может быть дальше". Переговоры должны состояться в следующий четверг. Лидер ХДС заявила, что готова к ним, и подчеркнула, что переговоры следует проводить на основе взаимоуважения.

Ранее в СДПГ неоднократно отвергали возможность повторного формирования большой коалиции с блоком ХДС/ХСС. Впрочем, в последнее время в партии обсуждают и возможность перспективы большой коалиции.

Ранее А.Меркель выступала за проведение новых выборов в бундестаг.

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