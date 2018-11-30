Меркель прокоментувала вимушену посадку свого літака

“Вони мають дуже відмінну команду, а команда мала самого досвідченого капітана”, — прокоментувала Ангела Меркель капітана та екіпаж на своєму літаку.

За словами Меркель, коли їй повідомили про неполадки, вона спочатку вирішила, що мова йде про подію на території Німеччини.

Згідно з даними німецького видання, технічні проблеми на літаку стосувалися всіх систем, що мають забезпечувати зв’язок із землею. Через 20 хвилин після вильоту пілот відправив аварійний код 7600, що використовують при втраті зв’язку з диспетчерською.

“Поодинокий випадок не повинен змушувати нас міняти всю систему”, — прокоментувала Мерель безпеку літаків уряду країни.

Раніше Канцлер Німеччини Ангела Меркель через технічний дефект в урядовому лайнері Airbus A340 була змушена перервати політ в Аргентину на саміт G20.

Нагадаємо, світові лідери почали приїжджати у четвер в Буенос-Айресі напередодні збору саміту країн “двадцятки” (G20), де очікується, що на порядку денному буде вбачатись світова торгівельна напруга, що підкріплюється торговою війною президента США Дональда Трампа з Китаєм.

Як повідомляв УНН, на цьому тижні, на саміті G20, Китай заявив, що вони можуть досягти торгової угоди із Сполученими Штатами на засіданні Великої двадцятки, якщо Вашингтон буде “справедливим” і хоче розрядити спільну напругу.