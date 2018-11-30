Меркель прокомментировала вынужденную посадку своего самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала вынужденную посадку самолета на котором она летела. На месте приземления воздушное судно ждали автомобили пожарной службы. Об этом передает Die Welt, сообщает УНН.
“Они имеют очень хорошую команду, а команда имела самого опытного капитана”, — прокомментировала Ангела Меркель капитана и экипаж на своем самолете.
По словам Меркель, когда ей сообщили о неполадках, она сначала решила, что речь идет о происшествии на территории Германии.
Согласно данным немецкого издания, технические проблемы на самолете касались всех систем, которые должны обеспечивать связь с землей. Через 20 минут после вылета пилот отправил аварийный код 7600, используемый при потере связи с диспетчерской.
“Одиночный случай не должен заставлять нас менять всю систему”, — прокомментировала Мерель безопасность самолетов правительства страны.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере Airbus A340 была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20.
Напомним, мировые лидеры начали приезжать в четверг в Буэнос-Айресе накануне сбора саммита стран “двадцатки” (G20), где ожидается, что на протяжении дня будет просматриваться мировая торговое напряжение, подкрепляемое торговой войной президента США Дональда Трампа с Китаем.
Как сообщал УНН, на этой неделе, на саммите G20, Китай заявил, что они могут достичь торгового соглашения с Соединенными Штатами на заседании Большой двадцатки, если Вашингтон будет “справедливым” и хочет разрядить общую напряжение.