Меркель не підтримала заяву Трампа по Єрусалиму - Зайберт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що канцлер ФРН Ангела Меркель не підтримує рішення американського президента Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і перенесення туди посольства США. Про це чиновник написав в своєму Тwitter, передає УНН.
"Канцлер Меркель щодо заяви Трампа про Єрусалим: федеральний уряд не підтримує таку позицію, тому що статус Єрусалима має обговорюватися в рамках рішення двох держав", - написав Зайберт
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Нагадаємо, Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.