Мер ізраїльського Ашкелона висловив розчарування через те, що армія перестали вести вогонь по сектору Газа

Деталі

“Ми б хотіли, щоб (контролюючий сектор Газа радикальний палестинський рух) ХАМАС було знищено, але цього не сталося”, — заявив Глам. Він також додав, що має намір подбати про те, щоб місто отримало всю обіцяну урядом допомогу.

Видання нагадує, що розташований на півдні Ізраїлю Ашкелон “протягом 11 днів майже безперервно обстрілювали ракетами з Гази”.

Контекст

Діючі в Газі угруповання і ізраїльська армія обмінювалися ударами з 10 травня. Ракетні обстріли послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що почалися через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, що живуть там. За цей час радикали випустили по території єврейської держави понад 4 тис. ракет, у відповідь ізраїльські військові бомбардували сотні цілей в анклаві. Згідно з останніми даними МОЗ сектора, кількість загиблих в Газі палестинців досягла 232, 1 900 отримали поранення. Всього жертвами конфлікту на палестинських територіях з урахуванням Західного берега річки Йордан стали 260 осіб. З ізраїльського боку загинуло щонайменше 12 осіб (9 ізраїльтян і 3 іноземних робітників).

Перемир’я вдалося досягти за активним посередництвом Єгипту після 11 днів обміну ракетними ударами. У четвер увечері вузький військово-політичний кабінет Ізраїлю на спеціальному засіданні схвалив одностороннє припинення вогню. Рух ХАМАС погодилося на перемир’я за посередництва Каїра. О 02:00 в п’ятницю режим припинення вогню вступив в силу.