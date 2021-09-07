Мер Івано-Франківська пообіцяв 100 тисяч першій жінці, яка завагітніє після вакцинації. Але потім заявив, що жартує

Цитата:

“У мене вчора була одна жінка і доказувала, що не може вакцинуватися, бо не завагітніє. Тому, я вам серйозно говорю. Якщо такий випадок станеться — то першій потрібно виплатити гарну премію. 100 тисяч гривень. Бо кажуть, що я злий, депреміюю. А я от хочу преміювати”, - сказав він.

Деталі

Згодом він додав до цієї заяви нову - у Facebook. Говорив, про фейки про вакцинацію. Зокрема, і щодо згаданого на нараді.

"Жартую звісно. Але у сказаному смішного мало. Бо все це - це ті міфи, які ширяться в мережах про страхи вакцинації. Про начебто побічні ефекти і наслідки від щеплення", - написав він.

Доповнення

До слова, раніше Марцінків пригрозив працівникам міської ради звільненням, якщо вони не вакцинуються проти COVID-19 і дав їм два тижні, щоб зробити щеплення. Потім на своїй сторінці у Facebook він опублікував пост із заголовком “пора колотись”. “Не хочете вакцинуватися — заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні”, — йдеться у пості.