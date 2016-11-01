Мер Ірпеня В.Карплюк володіє 20 земельними ділянками та 7 квартирами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада . УНН. Міський голова Ірпеня Київської обл. Володимир Карплюк має у власності 20 земельних ділянок і сім квартир. Про це свідчать дані його електронної декларації, передає УНН.
За поданою інформацією, ірпінський міський голова володіє двома десятками земельних ділянок, розташованими в декількох населених пунктах столичного регіону. Крім того, у власності В.Карплюка є сім квартир, чотири з яких знаходяться в Бучі і три — в Польщі, а також два будинки.
Зазначимо, що його дружина, згідно з декларацією, володіє однією квартирою в столиці і сімома — у Бучі, двома житловими будинками в Бучі, а також 9 земельними ділянками. Л.Карплюк є власником 50% акцій ТОВ “Бай Кар” і 75% акцій компанії “Піар Лайн”.
Також сім’я Карплюків задекларувала власність на транспортні засоби: у мера Ірпеня є автомобіль KIA Ceed і мотоцикл BMWK1600, у його дружини — “ВАЗ 21099”.
Нагадаємо, що мер Ірпеня підозрюються у незаконній передачі земельних ділянок у власність своєму оточенню протягом 2006-2012 років.