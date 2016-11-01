Мэр Ирпеня В.Карплюк владеет 20 земельными участками и 7 квартирами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мэр Ирпеня Киевской обл. Владимир Карплюк имеет в собственности 20 земельных участков и семь квартир. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передает УНН.
По представленной информации, ирпенский мэр владеет двумя десятками земельных участков, расположенными в нескольких населенных пунктах столичного региона. Кроме того, в собственности В.Карплюка семь квартир, четыре из которых находятся в Буче и три - в Польше, а также два дома.
Отметим, что его жена, согласно декларации, владеет одной квартирой в столице и семью - в Буче, двумя жилыми домами в Буче, а также 9 земельными участками. Л.Карплюк является владельцем 50% акций ООО "Бай Кар" и 75% акций компании "Пиар Лайн".
Также семья Карплюк задекларировала собственность на транспортные средства: у мэра Ирпеня есть автомобиль KIA Ceed и мотоцикл BMWK1600, у его жены - "ВАЗ 21099".
Напомним, что мэр Ирпеня подозревается в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению в течение 2006-2012 годов.