Мексика засудила вторгнення росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Мексика виступає проти вторгнення росії в Україну, заявив у відеозверненні на підтримку українців президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор. Раніше лідер країни намагався зберігати нейтралітет і відмовився вводити санкції проти росії, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми не підтримуємо вторгнення росії в Україну, тому що ми страждали від вторгнень", - сказав президент Мексики, маючи на увазі вторгнення Іспанії, Франції та Америки в Мексику.
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Лопес Обрадор закликав до мирного вирішення конфлікту. Його виступ прозвучав цього тижня на заході, який ініціювали прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, щоб зібрати кошти для українських біженців і внутрішньо переміщених осіб.
Попри політику нейтралітету, уряд Мексики підтримав голосування в ООН із закликом до росії вивести свої війська з України. Водночас країна утрималася під час голосування щодо відсторонення росії з Ради ООН з прав людини.
Раніше
В межах глобальної кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів для допомоги українцям.