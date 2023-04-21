Мексика продала президентський літак Таджикистану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Після майже чотирьох з половиною років спроб президент Мексики заявив, що нарешті продав президентський літак Таджикистану. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що уряд Таджикистану заплатив за літак Boeing 787 суму, еквівалентну приблизно 92 мільйонам доларів.
Лопес Обрадор відмовився використовувати літак після вступу на посаду 1 грудня 2018 року, заявивши, що він надто розкішний.
Президент, який любить аскетизм, зазвичай літає комерційними рейсами. Його було важко продати, тому що він розрахований лише на 80 осіб та має повноцінний президентський люкс з окремою ванною.
Літак був куплений за 200 мільйонів доларів і використовувався попереднім президентом Енріке Пенья Ньєто.
Незважаючи на те, що літак пролетів відносно небагато миль, Мексика дуже хотіла його продати, бо витрати на технічне обслуговування роблять його дорогою забаганкою. Ходили розмови про те, що Boeing 787 може бути переданий військовій компанії для використання як комерційний літак.