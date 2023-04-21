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Мексика продала президентский самолет Таджикистану

Мексика продала президентский самолет Таджикистану

Киев • УНН

 • 645399 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. После почти четырех с половиной лет попыток президент Мексики заявил, что наконец продал президентский самолет Таджикистану. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительство Таджикистана заплатило за самолет Boeing 787 сумму, эквивалентную примерно 92 миллионам долларов.

Лопес Обрадор отказался использовать самолет после вступления в должность 1 декабря 2018 года, заявив, что он слишком роскошный.

Президент, который любит аскетизм, обычно летает коммерческими рейсами. Его было трудно продать, потому что он рассчитан только на 80 человек и имеет полноценный президентский люкс с отдельной ванной.

Самолет был куплен за 200 миллионов долларов и использовался предыдущим президентом Энрике Пенья Ньето.

Несмотря на то, что самолет пролетел относительно немного миль, Мексика очень хотела его продать, потому что расходы на техническое обслуживание делают его дорогой прихотью. Ходили разговоры о том, что Boeing 787 может быть передан военной компании для использования в качестве коммерческого самолета.

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