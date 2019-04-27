Медики дали поради чутливим до пилку українцям

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Чутливим до пилку особам рекомендується не гуляти у лісах та парках, де можуть рости дерева-алергени. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Чутливим до пилку особам рекомендується не гуляти у лісах та парках, де можуть рости дерева-алергени. А ще – з обережністю вживати яблука. Адже через перехресну алергенність їхніх білків із пилком берези може виникати синдром оральної алергії.

Чутливим особам не рекомендуються прогулянки і під час дощів, адже опади саме вимивають з атмосфери пилок та збільшують концентрації потенційно алергенних спор грибів. Тому під час дощу концентрації і пилку, і спор, можуть бути високими.

Як повідомляв УНН, з наступного тижня алергенну обстановку в Україні урізноманітнить пилок грабу. Він має перехресну алергенність з пилком берези, рівні якого спадатимуть, залишаючись, проте помірними та високими. Тому загальний ризик виникнення алергії оцінюється в Україні поки що як високий.

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