Медична експертна спільнота вимагає від уряду закупівлі "ковідних" тестів у нацвиробників

"Законопроект про підтримку нацвиробника має внести Кабмін першочергово. І цей законопроект повинен дати можливість українським товаровиробникам в першу чергу тестувати українців", - зазначив він.

Ігор Найда вважає, що в умовах економічної коронакризи фінансувати бюджети закордонних країн - неприпустимо.

"Це аморально – поповнювати закордонний бюджет в умовах коронакризи. Є економічний егоїзм, і ми маємо підтримувати українського товаровиробника. Якщо він відповідає по якості продукції, яка є за кордоном. А багато наших виробників відповідають закордонним абсолютно", - вважає експерт.

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Відповідальність за ігнорування українського виробника державою, за словами Найди, лежить на чиновниках, які діють проти інтересів українців

"Міжнародні структури займаються через нас лобізмом і витрачають на це величезні гроші! Через своїх представників в Україні вони мають величезні преференції – вони підкуповують українських чиновників, які діють проти інтересів українців. А потім КМУ звітує, що у нас низькі показники по тестах? Це таке управління державне?", - зауважив він.

Нагадаємо, у Верховній Раді впевнені, що виробники українських товарів, які використовуються для боротьби з пандемією (маски, антисептики, тест-системи на коронавірус), потребують підтримки. Крім безсумнівної вигоди для бюджету держави, така ініціатива допоможе підтримати українських виробників в умовах економічної коронакризи.

"Це боротьба з пандемією, і боротися з нею повинен наш національний виробник. Ми повинні захищати своє - українське. Тим більше, коли мова йде про те, що у нас в Україні ці виробництва налагоджені", - вважає народний депутат Михайло Бондар.