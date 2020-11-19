Медицинское экспертное сообщество требует от правительства закупки "ковидных" тестов у нацпроизводителей

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В условиях экономического коронакризиса Кабмин должен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект, который даст возможность закупать для тестирования украинцев в первую очередь тест-системы отечественного производства. Об этом УНН заявил основатель Украинского медицинского экспертного сообщества Игорь Найда.

"Законопроект о поддержке нацпроизводителя должен внести Кабмин в первую очередь. И этот законопроект должен дать возможность украинским товаропроизводителям в первую очередь тестировать украинцев", - отметил он.

Игорь Найда считает, что в условиях экономического коронакризиса финансировать бюджеты зарубежных стран - недопустимо.

"Это аморально - пополнять заграничный бюджет в условиях коронакризиса. Есть экономический эгоизм, и мы должны поддерживать украинского товаропроизводителя. Если он соответствует по качеству продукции, которая есть за рубежом. А многие наши производители соответствуют зарубежным абсолютно", - считает эксперт.

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Ответственность за игнорирование украинского производителя государством, по словам Найды, лежит на чиновниках, которые действуют против интересов украинцев.

"Международные структуры занимаются через нас лоббизмом и тратят на это огромные деньги! Через своих представителей в Украине они имеют огромные преференции - они подкупают украинских чиновников, которые действуют против интересов украинцев. А потом КМУ отчитывается, что у нас низкие показатели по тестам? Это такое управление государственное?", - отметил он.

Напомним, в Верховной Раде уверены, что производители украинских товаров, используемых для борьбы с пандемией (маски, антисептики, тест-системы на коронавирус), нуждаются в поддержке. Кроме несомненной выгоды для бюджета государства, такая инициатива поможет поддержать украинских производителей в условиях экономического коронакризиса.

"Это борьба с пандемией, и бороться с ней должен наш национальный производитель. Мы должны защищать свое - украинское. Тем более, когда речь идет о том, что у нас в Украине эти производства налажены", - считает народный депутат Михаил Бондарь.

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