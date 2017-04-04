Майже половина сміттєвих майданчиків Львова переповнена

“У Залізничному районі не вивезено сміття з 114 майданчиків, у Сихівському — з 146, у Франківському — з 74, у Шевченківському — з 185, у Личаківському — з 2”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих контейнерних майданчиків житлового фонду.

Як повідомляв УНН, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.

При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки (високонебезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.