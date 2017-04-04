Почти половина мусорных площадок Львова переполнена
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По состоянию на утро, мусор не вывезен из 521 мусорной контейнерной площадки жилого фонда. Это 42% от общего количества. Об УНН сообщает со ссылкой на управление жилищного хозяйства ЛГС.
“В Железнодорожном районе не вывезен мусор со 114 площадок, в Сиховском — с 146, во Франковском — с 74, в Шевченковском — с 185, в Лычаковском — с 2”, — говорится в сообщении.
Напомним, всего во Львове 1237 мусорных контейнерных площадок жилого фонда.
Как сообщал УНН, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.
При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов — опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют II класс опасности (высокоопасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс. тонн.