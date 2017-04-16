Майже 70 дітей загинуло внаслідок вибуху біля автобусів в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Внаслідок вибуху бомби біля автобусів із евакуйованими людьми в Сирії загинуло щонайменше 68 дітей, передає УНН з посиланням на AFP.
“Щонайменше 68 дітей були серед 126 людей, які загинули в результаті нападу”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 109 із загиблих були з числа евакуйованих, інші були співробітниками гуманітарних організацій і повстанцями, які охороняли колону.
Нагадаємо, кількість жертв внаслідок вибуху бомби біля автобусів із евакуйованими людьми в Сирії збільшилася до 126 осіб.
Як повідомляв УНН, у суботу 15 квітня у Сирії поблизу Алеппо стався потужний вибух біля автобусів із евакуйованими людьми.
За попередніми даними, вибухнула автівка, начинена вибухівкою.