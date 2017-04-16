Около 70 детей погибли в результате взрыва возле автобусов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии погибли не менее 68 детей, передает УНН со ссылкой на AFP.
“По меньшей мере 68 детей были среди 126 человек, погибших в результате нападения”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, 109 из погибших были из числа эвакуированных, остальные были сотрудниками гуманитарных организаций и повстанцами, которые охраняли колонну.
Напомним, количество жертв в результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии возросло до 126 человек.
Как сообщал УНН, в субботу 15 апреля во Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми.
По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.