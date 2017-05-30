Майже 250 людей поранено за день протестів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Пыд час протестів у Венесуелі за один день, понеділок, були поранені майже 250 людей. Про це повідомив лідер опозиції і губернатор штату Міранда Енріке Капрілес, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За його словами, для придушення масових протестів влада залучає "людей з кримінальним минулим".
Сам Е.Капрілес, за його словами, був побитий під час акції протесту - солдати заманили його в пастку. Ще один лідер опозиції, Карлос Папароні, отримав травми після того, як був збитий з ніг напором води з водомета.
Протестні акції опозиції в Венесуелі проходять вже кілька місяців. Демонстранти домагаються усунення з посади президента Ніколаса Мадуро. На думку опозиції, він відповідальний за економічну кризу в країні, яка призвела до серйозного дефіциту постачання. Під час протестних акцій вже вбиті 58 осіб, рахунок поранених іде на сотні, пише видання.