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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Майже 250 людей поранено за день протестів у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Пыд час протестів у Венесуелі за один день, понеділок, були поранені майже 250 людей. Про це повідомив лідер опозиції і губернатор штату Міранда Енріке Капрілес, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Майже 250 людей поранено за день протестів у Венесуелі

За його словами, для придушення масових протестів влада залучає "людей з кримінальним минулим".

Сам Е.Капрілес, за його словами, був побитий під час акції протесту - солдати заманили його в пастку. Ще один лідер опозиції, Карлос Папароні, отримав травми після того, як був збитий з ніг напором води з водомета.

Протестні акції опозиції в Венесуелі проходять вже кілька місяців. Демонстранти домагаються усунення з посади президента Ніколаса Мадуро. На думку опозиції, він відповідальний за економічну кризу в країні, яка призвела до серйозного дефіциту постачання. Під час протестних акцій вже вбиті 58 осіб, рахунок поранених іде на сотні, пише видання.

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