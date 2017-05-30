Почти 250 человек ранено за день протестов в Венесуэле

По его словам, для подавления массовых протестов власти привлекают "людей с криминальным прошлым".

Сам Э.Каприлес, по его словам, был избит во время акции протеста - солдаты заманили его в ловушку. Еще один лидер оппозиции, Карлос Папарони, получил травмы после того, как был сбит с ног напором воды из водомета.

Протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются отстранения от должности президента Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, который привел к серьезному дефициту снабжения. Во время протестных акций уже убиты 58 человек, счет раненым идет на сотни, пишет издание.