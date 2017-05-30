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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти 250 человек ранено за день протестов в Венесуэле

Киев • УНН

 • 10742 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В ходе протестов в Венесуэле за один день, понедельник, были ранены почти 250 человек. Об этом сообщил лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Почти 250 человек ранено за день протестов в Венесуэле

По его словам, для подавления массовых протестов власти привлекают "людей с криминальным прошлым".

Сам Э.Каприлес, по его словам, был избит во время акции протеста - солдаты заманили его в ловушку. Еще один лидер оппозиции, Карлос Папарони, получил травмы после того, как был сбит с ног напором воды из водомета.

Протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются отстранения от должности президента Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, который привел к серьезному дефициту снабжения. Во время протестных акций уже убиты 58 человек, счет раненым идет на сотни, пишет издание.

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