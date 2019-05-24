Майбутній суперник збірної України оприлюднив заявку на матчі відбору до Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Головний тренер найближчого суперника збірної України з футболу у відборі до Євро-2020, команди Сербії - Младен Крстаїч, оприлюднив список гравців, що готуватимуться до червневих поєдинків, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
До заявки увійшли одразу 24 представники іноземних чемпіонатів і тільки двоє з сербської першості:
Воротарі: Марко Дмитрович ("Ейбар", Іспанія), Предраг Райкович ("Маккабі" Т-А, Ізраїль), Нікола Васільєвич ("Раднік").
Захисники: Александр Коларов ("Рома", Італія), Антоніо Рукавина ("Астана", Казахстан), Нікола Міленкович ("Фіорентина", Італія), Мілош Велькович ("Вердер", Німеччина), Урош Спаїч ("Краснодар", Росія), Філіп Младенович ("Лехія", Польща), Неманья Мілетич ("Партизан"), Стеван Мітрович ("Страсбур", Франція).
Півзахисники: Душан Тадич ("Аякс", Нідерланди), Неманья Максимович ("Хетафе", Іспанія), Саша Лукич ("Торіно", Італія), Дарко Лазович ("Дженоа", Італія), Міят Гачинович, Філіпп Костич (обидва — "Айнтрахт", Німеччина), Сергій Мілінкович-Савич ("Лаціо", Італія), Адам Льяїч ("Бешикташ", Туреччина), Андрія Живкович ("Бенфіка", Португалія), Неманья Радоньїч ("Марсель", Франція), Александр Катаї ("Чикаго Файєр", США), Любомир Фейса ("Бенфіка", Португалія).
Нападники: Александр Митрович ("Фулхем", Англія), Лука Йович ("Айнтрахт", Німеччина), Александр Прийович ("Аль-Ітіхад", Саудівська Аравія).
Зазначимо, що більшість – 5-ро гравців представляють італійську Серію А, четверо гравців - Бундеслігу.
Також додамо, офіційно збір сербської команди розпочнеться 3 червня. 7-го числа у Львові балканці зіграють проти збірної України, а 10-го — у Белграді проти Литви.