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6 марта, 19:19 • 137163 просмотра

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Будущий соперник сборной Украины обнародовал заявку на матчи отбора к Евро-2020

Будущий соперник сборной Украины обнародовал заявку на матчи отбора к Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 8284 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Главный тренер ближайшего соперника сборной Украины по футболу в отборе к Евро-2020, команды Сербии - Младен Крстаич, обнародовал список игроков, которые будут готовиться к июньским поединкам, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

В заявку вошли сразу 24 представителя иностранных чемпионатов и только двое из сербской первенства:

Вратари: Марко Дмитриевич ("Эйбар", Испания), Предраг Райкович ("Маккаби" Т-А, Израиль), Никола Васильевич ("Радник").

Защитники: Александр Коларов ("Рома", Италия), Рукавина ("Астана", Казахстан), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Милош Велькович ("Вердер", Германия), Урош Спаич ("Краснодар", Россия ), Филипп Младенович ("Легия", Польша), Неманья Милетич ("Партизан"), Стеван Митрович ("Страсбур", Франция).

Полузащитники: Тадич ("Аякс", Нидерланды), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания), Саша Лукич ("Торино", Италия), Дарко Лазович ("Дженоа", Италия), Мията Гачинович, Филипп Костич (оба - "Айнтрахт", Германия), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Адам Льяич ("Бешикташ", Турция), Андрея Живкович ("Бенфика", Португалия), Неманья Радоньич ("Марсель", Франция), Александр Катаи ("Чикаго Файер", США), Любомир Фейса ("Бенфика", Португалия).

Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм", Англия), Лука Йович ("Айнтрахт", Германия), Александр Прийович ("Аль-Итихад", Саудовская Аравия).

Отметим, что большинство - 5-ро игроков представляют итальянскую Серию А, четверо игроков - Бундеслигу.

Также добавим, официально сбор сербской команды начнется 3 июня. 7-го числа во Львове балканцы сыграют против сборной Украины, а 10-го - в Белграде против Литвы.

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