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Майбутній лідер партії Меркель висловився проти можливого відключення РФ від системи SWIFT

Майбутній лідер партії Меркель висловився проти можливого відключення РФ від системи SWIFT

Київ • УНН

 • 27892 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Майбутній лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від можливого виключення Росії із міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT як потенційне покарання за будь-який напад Росії на Україну. Про це він сказав в інтерв'ю dpa, пише УНН.

Цитата:

"Якщо ставити під питання SWIFT, це може стати атомною бомбою для ринків капіталу, а також сфери товарів та послуг", - заявив політик у неділю, 16 січня, напередодні візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в Україну та Росію.

"Ми повинні залишити SWIFT недоторканим", - закликав Мерц.

За словами Мерца, "якщо подібне станеться, я бачу масштабний економічний спад для наших економік". "Це вдарить по Росії, але ми завдамо значної шкоди самим собі", - попередив Мерц.

Він побоюється серйозних наслідків як для європейсько-російської торгівлі товарами і послугами, так і для світової торгівлі. Призупинення участі Москви "в основному зламає хребет міжнародного платіжного трафіку", вважає Мерц.

Питання постачання озброєння

Мерц назвав запит України щодо постачання зброї на тлі зосередження російських військ на її кордоні законним. Проте нова лівоцентристська коаліція під проводом канцлера ФРН Олафа Шольца висловила незгоду з таким кроком.

"Саме розміщення військ на її східному кордоні становить величезну загрозу для країни, і зважаючи на це я дуже добре розумію це бажання", - сказав Мерц. Проте відповідь має бути європейською, додав він.

"Важливо, щоб Європейський Союз говорив тут в один голос", - сказав консервативний депутат, додавши, що, перш ніж уряд Німеччини візьме на себе будь-які зобов'язання, він хотів би знати, що існує спільна європейська позиція.

Після того, як у грудні члени партії обрали його головою ХДС, Мерц має очолити найбільшу опозиційну партію Німеччини на конференції 22 січня.

Доповнення

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Відключення Росії від системи SWIFT є однією із можливих опцій.

Анналена Бербок здійснить перший візит у ранзі голови МЗС ФРН до країн пострадянського простору. 17 січня у Києві вона зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Дмитром Кулебою. Наступного дня у Москві очільнця німецького зовнішньополітичного відомства проведе переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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