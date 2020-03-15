МАУ роз’яснили причини суттєвого зростання цін на авіаквитки

КИЇВ. 15 березня. УНН. Авіакомпанія МАУ роз’яснила підвищення цін на авіаквитки на 15 та 16 березня зазначивши, що ціну визначає спеціальна система розрахунку, враховуючи багато показників, зокрема, попит на дату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.