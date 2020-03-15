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МАУ роз’яснили причини суттєвого зростання цін на авіаквитки

МАУ роз’яснили причини суттєвого зростання цін на авіаквитки

Київ • УНН

 • 18381 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Авіакомпанія МАУ роз’яснила підвищення цін на авіаквитки на 15 та 16 березня зазначивши, що ціну визначає спеціальна система розрахунку, враховуючи багато показників, зокрема, попит на дату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

"Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі. Ця система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіакомпанія отримала чималу кількість запитів щодо рівня цін на авіаквитки на рейси 15-го – 16-го березня.

"Не МАУ ухвалювала рішення щодо обмеження пасажирського сполучення. Головне завдання авіакомпанії – підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ситуацію зі зростанням цін на авіаквитки могли б пояснити відповіді на низку риторичних запитань: "хто порахував кількість громадян України, і не тільки українців, які хочуть та мають повернутися? Хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися – лише до 17-го березня?"

"А чи дивує когось той факт, що кількість відвідувань веб-сайту авіакомпанії зросла в сотні разів?.. Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не має наміру повертатися до кам’яного віку. МАУ наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка. Авіакомпанія робитиме все можливе і залежне від неї задля того, щоб після закінчення терміну дії карантину ситуація нормалізувалася", - додали у компанії.

Як повідомлялося в УНН раніше, після припинення регулярних міжнародних авіасполучень українцям, які перебувають за кордоном, рекомендують звернутися до найближчих консульств України і повернутися нерегулярними рейсами.

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