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Матіос: все, що зараз робить влада, - буде робити з нею наступний генпрокурор

Матіос: все, що зараз робить влада, - буде робити з нею наступний генпрокурор

Київ • УНН

 • 18167 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Дії, які робить нинішня влада в Україні, будуть пристально оглянуті генеральним прокурором, який прийде після зміни нинішнього режиму. Про це в інтерв’ю УНН заявив колишній головний військовий прокурор, юрист Анатолій Матіос.

“Я дивився комедії Гайдая, класні такі, радянського часу. І не декомунізовані, слава Богу. Там була така фраза в “Кавказькій полонянці”: “Ви відправите, а я його відправлю до прокурора”. Так от, все, що зараз робить влада, — буде робити з нею наступний генеральний прокурор. І не важливо, буде це Петров, Іванов, Сідоров… Не важливо, чи Матіос. Повинна бути система. Матіос — не система. Матіос просто дзвонить перед сліпими, палить перед глухими. Глухими і сліпими у нас є влада. На жаль, так є”, - зазначив юрист.

За словами Матіоса, “владу розбудить” пристальна увага з боку населення.

“Владу розбудить загальний нагляд, повернутий назад в органи прокуратури, по відношенню не до всієї економіки, а по відношенню виключно до державних органів і підприємств державного сектору економіки. Де найбільша корупція, де найбільше головотяпство, де найбільша недбалість і розбазарювання державних коштів. НАБУ з цим не справилося”, - підсумував юрист.

Зазначимо, що на думку Матіоса, реінтеграція Донбасу тягне за собою зміну ментальності суспільства, це буде боліти не 25 років, а кілька поколінь.

Українські Національні Новини

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