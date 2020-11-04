Матіос: все, що зараз робить влада, - буде робити з нею наступний генпрокурор

“Я дивився комедії Гайдая, класні такі, радянського часу. І не декомунізовані, слава Богу. Там була така фраза в “Кавказькій полонянці”: “Ви відправите, а я його відправлю до прокурора”. Так от, все, що зараз робить влада, — буде робити з нею наступний генеральний прокурор. І не важливо, буде це Петров, Іванов, Сідоров… Не важливо, чи Матіос. Повинна бути система. Матіос — не система. Матіос просто дзвонить перед сліпими, палить перед глухими. Глухими і сліпими у нас є влада. На жаль, так є”, - зазначив юрист.

За словами Матіоса, “владу розбудить” пристальна увага з боку населення.

“Владу розбудить загальний нагляд, повернутий назад в органи прокуратури, по відношенню не до всієї економіки, а по відношенню виключно до державних органів і підприємств державного сектору економіки. Де найбільша корупція, де найбільше головотяпство, де найбільша недбалість і розбазарювання державних коштів. НАБУ з цим не справилося”, - підсумував юрист.

Зазначимо, що на думку Матіоса, реінтеграція Донбасу тягне за собою зміну ментальності суспільства, це буде боліти не 25 років, а кілька поколінь.