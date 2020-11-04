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Матиос: все, что сейчас делает власть, - будет делать с ней следующий генпрокурор

Матиос: все, что сейчас делает власть, - будет делать с ней следующий генпрокурор

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Действия, которые делает нынешняя власть в Украине, будет пристально осмотрены генеральным прокурором, который придет после изменения нынешнего режима. Об этом в интервью УНН заявил бывший главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос.

"Я смотрел комедии Гайдая, классные такие, советского времени. И не декоммунизованны, слава Богу. Там была такая фраза в "Кавказской пленнице": "Вы отправите, а я его отправлю к прокурору". Так вот, все, что сейчас делает власть, - будет делать с ней следующий генеральный прокурор. И не важно, будет это Петров, Иванов, Сидоров ... Не важно, или Матиос. Должна быть система. Матиос - не система. Матиос просто звонит перед слепыми, курю (свечу - ред.) перед глухими. Глухими и слепыми у нас есть власть. К сожалению, так есть", - отметил юрист.

По словам Матиоса, "власть разбудит" пристально внимание со стороны населения.

"Власть разбудит общий надзор, возвращенный обратно в органы прокуратуры, по отношению не ко всей экономики, а по отношению исключительно к государственным органам и предприятиям государственного сектора экономики. Где самая большая коррупция, где самое больше головотяпство, где больше всего небрежности и разбазаривания государственных средств. НАБУ с этим не справилось", - подытожил юрист.

Отметим, что по мнению Матиоса, реинтеграция Донбасса влечет за собой изменение ментальности общества, это будет болеть не 25 лет, а несколько поколений.

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