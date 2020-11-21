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Масове тестування на антитіла дасть неоціненну інформацію про COVID-19 – науковці

Масове тестування на антитіла дасть неоціненну інформацію про COVID-19 – науковці

Київ • УНН

 • 19305 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Відома англійська лікарка Міріам Стоппард впевнена, що масове тестування на антитіла дасть неоціненну інформацію науковцям і лікарям про COVID-19. Про це пише видання Мirror, повідомляє УНН.

Лікарка Міріам Стоппард вважає, що масове тестування на антитіла дасть ключову інформацію про те, де знаходиться вірус, куди він рухається і де, ймовірно, зможе спричинити хаос.

Вона також зазначає, що була здивована отримати тест на антитіла до COVID-19 через пів року після перенесеної хвороби. Роблячи нові повторні тести, Стоппард впевнилась, що навіть через дев'ять місяців після перенесеного COVID-19 за результатами ІФА-тестування вона все ще мала антитіла до коронавірусу.

Тож лікарка впевнена, як і багато інших вчених, що тест на антитіла ідеально підходить для виявлення людей, які перенесли COVID-19.

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Так, науковці Оксфордського та Бірмінгемського університетів стверджують, що масове тестування людей з антитілами та без них допоможе відстежувати поширення інфекції. Це дасть безцінну інформацію про те, де знаходиться вірус, куди він рухається та де, ймовірно, спричинить небезпечні наслідки.

Лікарка нагадує, що антитіла до "ковіду“ визначають за допомогою ІФА-тестування крові. Якщо ІФА-тест показує наявність антитіл IgG, то це говорить про те, що людина вже перехворіла на коронавірусну хворобу. Якщо виявлені антитіла IgM, то пацієнт поки все ще хворіє. А ось антитіла IgA виявляють на ранній стадії зараження коронавірусом.

Стоппард зазначає, що основними тестами на антитіла, які використовуються зараз у Великобританії, є тест-системи двох флагманів Abbott і Roche.

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