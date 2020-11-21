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Массовое тестирование на антитела даст бесценную информацию о COVID-19 - ученые

Массовое тестирование на антитела даст бесценную информацию о COVID-19 - ученые

Киев  •  УНН

 • 19299 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Известный английский врач Мириам Стоппард уверена, что массовое тестирование на антитела даст бесценную информацию ученым и врачам о COVID-19. Об этом пишет издание Мirror, сообщает УНН.

Врач Мириам Стоппард считает, что массовое тестирование на антитела даст ключевую информацию о том, где находится вирус, куда он движется и где, вероятно, сможет вызвать хаос.

Она также отмечает, что была удивлена получить тест на антитела к COVID-19 через полгода после перенесенной болезни. Делая новые повторные тесты, Стоппард убедилась, что даже через девять месяцев после перенесенного COVID-19 по результатам ИФА-тестирования она все еще имела антитела к коронавирусу.

Поэтому врач уверена, как и многие другие ученые, что тест на антитела идеально подходит для обнаружения людей, перенесших COVID-19.

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Так, ученые Оксфордского и Бирмингемского университетов утверждают, что массовое тестирование людей с антителами и без них поможет отслеживать распространение инфекции. Это даст бесценную информацию о том, где находится вирус, куда он движется и где, вероятно, повлечет опасные последствия.

Врач напоминает, что антитела к "ковиду" определяют с помощью ИФА-тестирования крови. Если ИФА-тест показывает наличие антител IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел коронавирусной болезнью. Если обнаружены антитела IgM, то пациент пока все еще болеет. А вот антитела IgA обнаруживают на ранней стадии заражения коронавирусом.

Стоппард отмечает, что основными тестами на антитела, которые используются сейчас в Великобритании, является тест-системы двух флагманов Abbott и Roche.

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