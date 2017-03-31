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27 березня, 18:53 • 102098 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 122163 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 128514 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 136686 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 192885 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 128057 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 114317 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 135410 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 122019 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

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27 березня, 07:23 • 123822 перегляди

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Масштабна ДТП сталась на Львівщині, є загиблі

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 березня. УНН.  Сьогодні, зранку, близько 06:30 на трасі Львів - Івано-Франківськ, біля с.Пятничани, Львівської області зіткнулись автобус з туристами та легковик. Про це повідомили у пре-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН

 

"Зіткнулись легковик марки Mercedes та туристичний автобус. Від отриманих травм водій іномарки та пасажир загинули ні місці. Пасажири автобуса зазнали тілесні ушкодженн, інформація уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група",-розповіли у прес-службі Нацполіції у Львівській обл.

Нагадаємо, 30 березня у ДТП на Донеччині одна людина загинула, четверо постраждали.

Українські Національні Новини

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