Масштабна ДТП сталась на Львівщині, є загиблі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні, зранку, близько 06:30 на трасі Львів - Івано-Франківськ, біля с.Пятничани, Львівської області зіткнулись автобус з туристами та легковик. Про це повідомили у пре-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Зіткнулись легковик марки Mercedes та туристичний автобус. Від отриманих травм водій іномарки та пасажир загинули ні місці. Пасажири автобуса зазнали тілесні ушкодженн, інформація уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група",-розповіли у прес-службі Нацполіції у Львівській обл.
Нагадаємо, 30 березня у ДТП на Донеччині одна людина загинула, четверо постраждали.