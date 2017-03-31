Масштабна ДТП сталась на Львівщині, є загиблі

"Зіткнулись легковик марки Mercedes та туристичний автобус. Від отриманих травм водій іномарки та пасажир загинули ні місці. Пасажири автобуса зазнали тілесні ушкодженн, інформація уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група",-розповіли у прес-службі Нацполіції у Львівській обл.

Нагадаємо, 30 березня у ДТП на Донеччині одна людина загинула, четверо постраждали.