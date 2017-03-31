Масштабное ДТП произошло в Львовской области, есть погибшие

“Столкнулись легковушка марки Mercedes и туристический автобус. От полученных травм водитель иномарки и пассажир погибли ни месте. Пассажиры автобуса получили телесные повреждения, информация уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции во Львовской обл.

Напомним, 30 марта в ДТП на Донетчине один человек погиб, четверо пострадали .