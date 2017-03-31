Масштабное ДТП произошло в Львовской области, есть погибшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня утром, около 6:30 на трассе Львов — Ивано-Франковск, возле с.Пятничани, Львовской области столкнулись автобус с туристами и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
“Столкнулись легковушка марки Mercedes и туристический автобус. От полученных травм водитель иномарки и пассажир погибли ни месте. Пассажиры автобуса получили телесные повреждения, информация уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции во Львовской обл.
Напомним, 30 марта в ДТП на Донетчине один человек погиб, четверо пострадали .