Маршрутка перевернулась на Сумщині, є постраждалі

В результаті зіткнення рейсового мікроавтобуса “Рута” та вантажівки, постраждало кілька людей. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до аварії, та розпочала слідство.

Слідчо-оперативна група поліції, яка працювала на місці ДТП, попередньо встановила, що водій маршрутки, що рухалася за маршрутом “Пристайлове- Лебедин — Суми”, допустив порушення правил дорожнього руху, в наслідок чого сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса “Рута” з автомобілем ГАЗ-53. В результаті аварії маршрутка перевернулася. На момент зіткнення в її салоні знаходилося вісім людей, п’ятеро з яких отримали травми різних ступенів тяжкості та були доставлені до медичних закладів обласного центру для надання медичної допомоги.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Всі обставини, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди, з’ясовує поліція.

Як повідомляв УНН, двоє людей загинули в ДТП на Запоріжжі.