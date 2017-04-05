Маршрутка перевернулась в Сумской области, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Полиция Сумской области расследует дорожно-транспортное происшествие во время которого пострадали пассажиры маршрутки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
В результате столкновения рейсового микроавтобуса "Рута" и грузовика, пострадали несколько человек. Полиция уже открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к аварии, и начала следствие.
Следственно-оперативная группа полиции, которая работала на месте ДТП, предварительно установила, что водитель маршрутки, которая двигалась по маршруту "Пристайлове - Лебедин - Сумы", допустил нарушение правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение маршрутного микроавтобуса "Рута" с автомобилем ГАЗ-53. В результате аварии маршрутка перевернулась. На момент столкновения в ее салоне находилось восемь человек, пятеро из которых получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения областного центра для оказания медицинской помощи.
Полиция открыла уголовное производство по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Все обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняет полиция.
Как сообщал УНН, два человека погибли в ДТП в Запорожской области.