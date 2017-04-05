Маршрутка перевернулась в Сумской области, есть пострадавшие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49579 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104558 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160820 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118523 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117739 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113203 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104715 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107187 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154823 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Полиция Сумской области расследует дорожно-транспортное происшествие во время которого пострадали пассажиры маршрутки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

В результате столкновения рейсового микроавтобуса "Рута" и грузовика, пострадали несколько человек. Полиция уже открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к аварии, и начала следствие.

Следственно-оперативная группа полиции, которая работала на месте ДТП, предварительно установила, что водитель маршрутки, которая двигалась по маршруту "Пристайлове - Лебедин - Сумы", допустил нарушение правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение маршрутного микроавтобуса "Рута" с автомобилем ГАЗ-53. В результате аварии маршрутка перевернулась. На момент столкновения в ее салоне находилось восемь человек, пятеро из которых получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения областного центра для оказания медицинской помощи.

Полиция открыла уголовное производство по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Все обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняет полиция.

Как сообщал УНН, два человека погибли в ДТП в Запорожской области.

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