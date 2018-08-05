"Маріуполь" завдав третьої поразки ФК "Арсенал-Київ" в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Футболісти “Маріуполя” святкували перемогу в подинку аутсайдерів чемпіонату України сезону 2018/19 років, передає кореспондент УНН.
Баталія розпочалася позитивно для київського колективу. Серб Ніколіч передачею на дальню частину штрафної знайшов представника ДР Конго Лола, який в один дотик надіслав ігровий снаряд під поперечину.
До кінця тайму приазовці забили двічі. Руслан Фомін забив з пенальті, а Борячук втік від захисту та відправив м’яч у сітку — 1:2.
Після перерви Фомін не реалізував вихід з кіпером, а нападник “Арсеналу” Алексєєв поціив в стійку в одному з епізодів — 1:2.
Примітно, що “Маріуполь” завоював перші очки в чемпіонаті, а “Арсенал” став єдиним клубом, що не набрав очок в турнірній таблиці.
Додамо, “Маріуполь” у наступній грі прийматиме “Динамо”, а "“Арсенал” в гостях посперечається за очки з “Олександрією”.