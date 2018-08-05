"Мариуполь" нанес третье поражение ФК "Арсенал-Киев" в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Футболисты “Мариуполя” праздновали победу в подинку аутсайдеров чемпионата Украины сезона 2018/19 годов, передает корреспондент УНН.
Баталия началась позитивно для киевского коллектива. Серб Николич передачей на дальнюю часть штрафной нашел представителя Конго Лола, который в одно касание отправил игровой снаряд под перекладину.
До конца тайма приазовцы забили дважды. Руслан Фомин забил с пенальти, а Борячук убежал от защиты и отправил мяч в сетку — 1:2.
После перерыва Фомин не реализовал выход с кипером, а нападающий “Арсенала” Алексеев поциив в стойку в одном из эпизодов — 1:2.
Примечательно, что “Мариуполь” завоевал первые очки в чемпионате, а “Арсенал” стал единственным клубом, не набрал очков в турнирной таблице.
Добавим, “Мариуполь” в следующей игре будет принимать “Динамо”, а “Арсенал” в гостях поспорит за очки с “Александрией”.