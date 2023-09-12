Мантра "все йде за планом, росія сильна": у Зеленського відреагували на чергову порцію заяв путіна

Цитата

“Усю сьогоднішню промову путіна, звернену до внутрішніх еліт після вбивства пригожина, насправді можна описати як мантру „все йде за планом, росія сильна, як завжди, Захід слабкий і малодушний; отже, всі, хто покинув зграю, зробили помилку“. Це обов’язкове загадування бажаного за дійсне, що триває годинами, лише демонструє... внутрішні занепокоєння щодо його власної легітимності як ватажка зграї. Не варто дивитися на дерево. Ліс треба бачити в цілому. росія повільно тоне і ніщо не зупинить цей об’єктивний історичний процес. Завдання вільного світу — прискорити поразку путіна”, — написав Подоляк.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що на війну Україну “штовхають” так звані “західні куратори”, а український контрнаступ “не має результатів”. Він також сказав, що постачання Києву F-16 нібито “затягує” “конфлікт”.