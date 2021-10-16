Маніфестації проти санітарних пропусків у Франції зібрали понад 40 тис. осіб

Деталі

За його даними, у Франції пройшла 171 акція. У Парижі на демонстрації вийшли близько 5 тис. осіб, в Ліоні — всього 400. По всій країні поліція затримала п’ятьох осіб, в тому числі трьох в Парижі. “Жоден поліцейський не постраждав”, — повідомили в міністерстві.

Що передувало

Минулої суботи в акціях протесту взяли участь 45 тис. осіб.

Головною причиною невдоволення населення є розширення зони дії санітарних пропусків. З 9 серпня французи повинні пред’являти такий документ при відвідуванні кафе, ресторанів, музеїв, кінотеатрів, великих торгових центрів, а також під час залізничних та повітряних подорожей на далекі відстані. Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість продовження в разі необхідності дії санітарних пропусків до 31 липня 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Канаді пройшли акції протесту проти обов’язкових щеплень від коронавірусу

Згідно з останніми даними влади, з початку епідемії у Франції зафіксовано понад 7 млн ​​випадків зараження коронавірусів, жертвами пандемії стали близько 117 тис. чоловік. Понад 50,7 млн ​​осіб отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.