Малиновський про поразку "Аталанти": нас не переграли, просто їм більше пощастило
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський прокоментував поєдинок Ліги чемпіонів із "Шахтарем" (1:2), передає УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Півзахисник назвав "гірників" кращою командою України та заявив, що "Аталанті" просто не пощастило з результатом.
"Шахтар" є "Шахтар". Це найкраща команда України, навіть конкурентів наразі немає. Нам трохи не пощастило, проте рухаємось далі. Пропустили на останніх секундах, можливо, потрібно було десь дрібний фол зробити, десь більш грамотно зіграти. Важко зараз говорити. Головне – правильно все проаналізувати і в наступних матчах не припускатися помилок. Можливо, забракло досвіду Ліги чемпіонів, тому на останніх секундах пропустили. Гадаю, нічия – більш закономірний результат", - заявив Малиновський.
Також гравець впевнений, що його колектив зможе краще виступити у Харкові в матчі-відповіді.
"Усе може бути. Нас "Шахтар" не переграв, просто їм більше пощастило. У Харкові все можливо. Гадаю, наступного разу будемо сильнішими. Ми зараз усі матчі проводимо на виїзді, й потрібно враховувати те, що протягом шести днів було три поєдинки. Наберемо найкращі фізичні кондиції та зіграємо краще", - підсумував футболіст.
Нагадаємо, що "Аталанта" програла "Шахтарю" через гол пропущений на 5 компенсованій хвилині зустрічі.