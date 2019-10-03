Малиновский о поражении "Аталанты": нас не переиграли, просто им больше повезло

Полузащитник назвал "горняков" лучшей командой Украины и заявил, что "Аталанте" просто не повезло с результатом.

"Шахтер" является "Шахтер". Это лучшая команда Украины, даже конкурентов пока нет. Нам немного не повезло, но двигаемся дальше. Пропустили на последних секундах, возможно, нужно было где-то мелкий фол сделать, где-то более грамотно сыграть. Трудно сейчас говорить. Главное - правильно все проанализировать и в следующих матчах не допускать ошибок. Возможно, не хватило опыта Лиги чемпионов, поэтому на последних секундах пропустили. Думаю, ничья - более закономерный результат", - заявил Малиновский.

Также игрок уверен, что его коллектив сможет лучше выступить в Харькове в ответном матче.

"Все может быть. Нас" Шахтер "не переиграл, просто им больше повезло. В Харькове все возможно. Думаю, в следующий раз будем сильнее. Мы сейчас все матчи проводим на выезде, и нужно учитывать то, что в течение шести дней было три поединка. наберем лучшие физические кондиции и сыграем лучше", - подытожил футболист.

Напомним, что "Аталанта" проиграла "Шахтеру" из-за гола, пропущенного на 5 компенсированной минуте встречи.