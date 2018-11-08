Перехожий викликав поліцію, злякавшись маленького хлопчика з гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На одній з вулиць Черкас помітили 6-річного хлопчика, у руках якого був предмет, схожий на гранату. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Черкаської області.
"Виклик надійшов вчора о 15:45 на лінію "102". Перехожий помітив хлопчиків років по 6, які гуляли на площі 700-річчя у Черкасах. У руках одного з хлопчиків був предмет, схожий на гранату. Чоловік викликав патруль", – зазначили у прес-службі.
Поліцейські, які прибули на виклик, побачили у хлопчика 2012 року народження предмет, схожий на гранату. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Приїхала і бабуся хлопчика. Правоохоронці передали їй дитину.
"Як пояснив хлопчик, цей предмет дав йому однокласник. А звідки в однокласника цей предмет - встановлюватимуть слідчі", – додали у патрульній поліції.
Нагадаємо, у Харкові військовослужбовець намагався провезти гранати у метро.