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Перехожий викликав поліцію, злякавшись маленького хлопчика з гранатою

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. На одній з вулиць Черкас помітили 6-річного хлопчика, у руках якого був предмет, схожий на гранату. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Черкаської області.

"Виклик надійшов вчора о 15:45 на лінію "102". Перехожий помітив хлопчиків років по 6, які гуляли на площі 700-річчя у Черкасах. У руках одного з хлопчиків був предмет, схожий на гранату. Чоловік викликав патруль", – зазначили у прес-службі.

Поліцейські, які прибули на виклик, побачили у хлопчика 2012 року народження предмет, схожий на гранату. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Приїхала і бабуся хлопчика. Правоохоронці передали їй дитину.

"Як пояснив хлопчик, цей предмет дав йому однокласник. А звідки в однокласника цей предмет - встановлюватимуть слідчі", – додали у патрульній поліції.

Нагадаємо, у Харкові військовослужбовець намагався провезти гранати у метро.

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