Макрон закликав ЄС до переозброєння на тлі російської агресії

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19 січня під час виступу перед Європарламентом на честь початку шестимісячного головування Франції у Європейській Раді Макрон заявив, що ЄС потрібно створити власний пакт про колективну безпеку та переозброїтися на тлі загрози російського вторгнення до України.

"Безпека на нашому континенті вимагає стратегічного переозброєння", – сказав президент Франції.

Він додав, що потрібні "відверті і вимогливі" переговори з Росією. За словами Макрона, в діалог мають закласти принципи, які погодили ще 30 років тому, а саме: відмова від застосування сили або примусу, надання державам вибору приєднатися до союзів або органів, які вони бажають, і відмова від сфер впливу.

Нагадаємо

У грудні минулого року президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили питання, пов’язані з Україною.