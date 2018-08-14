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МАГАТЕ підготує рекомендації щодо сховищ радіоактивних відходів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Відні, під час технічної наради, експерти МАГАТЕ, Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) та Державної корпорації “УкрДО “Радон” обговорили конструктивні підходи до будівництва сховища для проміжного зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів (ВРВ), що повертатимуться з Російської Федерації. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження, передає УНН.

МАГАТЕ підготує рекомендації щодо сховищ радіоактивних відходів в Україні

Українською стороною було представлено на розгляд фахівців, концептуальні підходи до проектування сховища осклованих ВАВ на комплексі “Вектор”, а також підходи до зберігання пакувальних пеналів.

Крым того, у ході наради були обговорені основні характеристики упаковок з осклованими ВАВ, а також розглянутий міжнародний досвід щодо зберігання подібних відходів, а саме — підходи до проектування та експлуатації сховищ.

“За результатами наради експерти МАГАТЕ підготують свої рекомендації для України щодо концепції сховища осклованих ВАВ. Використання цих рекомендацій у роботі дозволить гарантувати безпеку під час експлуатації майбутнього сховища та його відповідність міжнародним стандартам у сфері поводження з радіоактивними відходами”, — зазначив генеральний директор ДК “УкрДО “Радон” Андрій Бургомістренко.

Нагадаємо, раніше у Лондоні обговорили питання будівництва СВЯП-2 у Чорнобильській зоні.

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